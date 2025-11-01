公司目录
Ingram Micro
Ingram Micro 软件工程师 薪资

Ingram Micro in India的软件工程师薪酬范围从Software Engineer II级别的每year₹925K到Senior Software Engineer级别的每year₹1.65M。 year薪酬 in India包的中位数总计为₹1.11M。 查看Ingram Micro总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/1/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Software Engineer
(入门级)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
查看 2 更多等级
添加薪酬对比等级
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
实习薪资

职业等级是什么 Ingram Micro?

常见问题

Ingram Micro in India软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹1,650,438。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Ingram Micro in India软件工程师职位的年度总薪酬中位数为₹728,800。

其他资源