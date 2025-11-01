Ingram Micro in India的软件工程师薪酬范围从Software Engineer II级别的每year₹925K到Senior Software Engineer级别的每year₹1.65M。 year薪酬 in India包的中位数总计为₹1.11M。 查看Ingram Micro总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
