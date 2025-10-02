公司目录
Infor
  • 薪资
  • 软件工程师

  • 所有软件工程师薪资

  • Czech Republic

Infor 软件工程师 薪资 在Czech Republic

Infor in Czech Republic的软件工程师薪酬Senior Software Engineer级别为每yearCZK 1.25M。 year薪酬 in Czech Republic包的中位数总计为CZK 1.31M。 查看Infor总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Software Engineer
(入门级)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
查看 1 更多等级
CZK 3.5M

获得应有薪酬，不被忽悠

我们已协商数千份工作邀请，通常实现3万美元以上（有时超过30万美元）的薪酬提升。获得薪酬谈判服务 或您的 简历评估 由真正的专家——每天从事此工作的招聘专员提供服务。

最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
实习薪资

职业等级是什么 Infor?

常见问题

O pacote salarial com maior remuneração relatado para 软件工程师 na Infor in Czech Republic é uma remuneração total anual de CZK 1,403,914. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Infor para a função de 软件工程师 in Czech Republic é CZK 1,137,187.

其他资源