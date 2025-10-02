Infor in Atlanta Area的软件工程师薪酬范围从Software Engineer级别的每year$99.8K到Senior Software Engineer级别的每year$131K。 year薪酬 in Atlanta Area包的中位数总计为$90K。 查看Infor总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***