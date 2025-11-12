公司目录
Info Edge
Info Edge 全栈软件工程师 薪资 在Greater Delhi Area

Info Edge in Greater Delhi Area的全栈软件工程师薪酬Senior Software Engineer级别为每year₹1.88M。 year薪酬 in Greater Delhi Area包的中位数总计为₹1.77M。 查看Info Edge总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/12/2025

平均薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Software Engineer
(入门级)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.88M
₹1.69M
₹0
₹188K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
职业等级是什么 Info Edge?

常见问题

Info Edge in Greater Delhi Area全栈软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹2,237,962。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Info Edge in Greater Delhi Area全栈软件工程师职位的年度总薪酬中位数为₹1,820,994。

