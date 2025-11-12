Info Edge in India的全栈软件工程师薪酬Senior Software Engineer级别为每year₹1.84M。 year薪酬 in India包的中位数总计为₹1.77M。 查看Info Edge总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/12/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
