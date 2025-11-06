HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area的软件工程师薪酬L6级别为每yearPLN 164K。 year薪酬 in Krakow Metropolitan Area包的中位数总计为PLN 201K。 查看HERE Technologies总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/6/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
