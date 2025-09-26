HEG Information Technologist (IT) 薪资

Care este cel mai mare salariu pentru jobFamilies.Information Technologist (IT) la HEG?
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un jobFamilies.Information Technologist (IT) la HEG ajunge la o compensație totală anuală de $57,408. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Cât sunt plătiți angajații HEG din jobFamilies.Information Technologist (IT)?
Compensația totală anuală mediană raportată la HEG pentru rolul de jobFamilies.Information Technologist (IT) este $41,933.