Headway.co 软件工程师 薪资 在New York City Area

Headway.co in New York City Area的软件工程师薪酬包中位数为每year$200K。 查看Headway.co总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/6/2025

薪酬中位数
company icon
Headway.co
Software Engineer
New York, NY
年薪总额
$200K
级别
hidden
基本工资
$200K
Stock (/yr)
$0
奖金
$0
在职年限
0-1 年
工作经验
5-10 年
职业等级是什么 Headway.co?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
导出数据查看职位空缺
实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Headway.co，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



包含职位

提交新职位

全栈软件工程师

常见问题

Headway.co in New York City Area软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$337,837。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Headway.co in New York City Area软件工程师职位的年度总薪酬中位数为$195,500。

