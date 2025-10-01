公司目录
Grid Dynamics
Grid Dynamics 软件工程师 薪资 在Greater Hyderabad Area

Grid Dynamics in Greater Hyderabad Area的软件工程师薪酬范围从T1级别的每year₹1.15M到T3级别的每year₹2.85M。 year薪酬 in Greater Hyderabad Area包的中位数总计为₹2.19M。 查看Grid Dynamics总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025

等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
T1
Junior Software Engineer(入门级)
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
Software Engineer
₹1.73M
₹1.73M
₹0
₹0
T3
Senior Software Engineer
₹2.85M
₹2.85M
₹0
₹0
T4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
Options

在Grid Dynamics，Options采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)



包含职位

后端软件工程师

全栈软件工程师

质量保证（QA）软件工程师

数据工程师

开发运维工程师

