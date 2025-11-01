Grainger in United States的软件工程师薪酬范围从Software Engineer I级别的每year$107K到Lead Software Engineer级别的每year$195K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$139K。 查看Grainger总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
