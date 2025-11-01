公司目录
Grainger
Grainger 销售 薪资

Grainger in United States的销售薪酬包中位数为每year$120K。 查看Grainger总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/1/2025

薪酬中位数
company icon
Grainger
Account Manager
San Francisco, CA
年薪总额
$120K
级别
-
基本工资
$95K
Stock (/yr)
$0
奖金
$25K
在职年限
4 年
工作经验
10 年
职业等级是什么 Grainger?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
最新薪资提交


客户经理

常见问题

Grainger in United States销售职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$142,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Grainger in United States销售职位的年度总薪酬中位数为$87,500。

