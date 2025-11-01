公司目录
Grafana
Grafana 产品设计师 薪资

Grafana in Germany的产品设计师薪酬包中位数为每year€94.9K。 查看Grafana总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/1/2025

薪酬中位数
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
年薪总额
€94.9K
级别
L4
基本工资
€94.9K
Stock (/yr)
€0
奖金
€0
在职年限
4 年
工作经验
8 年
职业等级是什么 Grafana?
最新薪资提交
归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Grafana，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



用户体验设计师

常见问题

Grafana in Germany产品设计师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬€95,042。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Grafana in Germany产品设计师职位的年度总薪酬中位数为€85,548。

