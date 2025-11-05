GFT Group in Italy的软件工程师薪酬范围从Junior Software Engineer级别的每year€26K到Software Engineer级别的每year€29.7K。 year薪酬 in Italy包的中位数总计为€27.1K。 查看GFT Group总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
