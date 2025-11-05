GFT Group in Greater Sao Paulo的软件工程师薪酬范围从Software Engineer级别的每yearR$103K到Senior Software Engineer级别的每yearR$170K。 year薪酬 in Greater Sao Paulo包的中位数总计为R$143K。 查看GFT Group总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
