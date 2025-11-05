公司目录
GEP Worldwide in New York City Area的管理咨询顾问薪酬包中位数为每year$94K。 查看GEP Worldwide总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025

薪酬中位数
company icon
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
年薪总额
$94K
级别
L2
基本工资
$90K
Stock (/yr)
$0
奖金
$4K
在职年限
4 年
工作经验
8 年
职业等级是什么 GEP Worldwide?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
常见问题

GEP Worldwide in New York City Area管理咨询顾问职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$350,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
GEP Worldwide in New York City Area管理咨询顾问职位的年度总薪酬中位数为$99,000。

