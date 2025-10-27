Genesys in Ireland的产品设计师薪酬范围从L1级别的每year€46.3K到L2级别的每year€56.2K。 year薪酬 in Ireland包的中位数总计为€47.7K。 查看Genesys总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/27/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
