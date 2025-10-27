公司目录
Genesys
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 产品设计师

  • 所有产品设计师薪资

Genesys 产品设计师 薪资

Genesys in Ireland的产品设计师薪酬范围从L1级别的每year€46.3K到L2级别的每year€56.2K。 year薪酬 in Ireland包的中位数总计为€47.7K。 查看Genesys总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/27/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
查看 1 更多等级
添加薪酬对比等级
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.5K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺

贡献数据
职业等级是什么 Genesys?

在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 产品设计师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

包含职位

提交新职位

用户体验设计师

常见问题

Genesys in Ireland产品设计师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬€120,596。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Genesys in Ireland产品设计师职位的年度总薪酬中位数为€52,350。

推荐职位

    未找到Genesys的推荐职位

相关公司

  • Idexcel
  • LEK
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • 查看所有公司 ➜

其他资源