Fortinet in Canada的软件工程经理薪酬范围从P3级别的每yearCA$275K到P6级别的每yearCA$396K。 year薪酬 in Canada包的中位数总计为CA$281K。 查看Fortinet总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/6/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Fortinet，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)