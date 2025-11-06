公司目录
Fortinet
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 软件工程师

  • 所有软件工程师薪资

  • Greater Ottawa Area

Fortinet 软件工程师 薪资 在Greater Ottawa Area

Fortinet in Greater Ottawa Area的软件工程师薪酬范围从P1级别的每yearCA$96.8K到P3级别的每yearCA$184K。 year薪酬 in Greater Ottawa Area包的中位数总计为CA$108K。 查看Fortinet总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/6/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P1
Software Engineer 1(入门级)
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
Software Engineer 2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
Senior Software Engineer
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
查看 2 更多等级
添加薪酬对比等级
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺
实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Fortinet，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 3rd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 4th- (25.00% 年度)



在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 软件工程师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

包含职位

提交新职位

后端软件工程师

全栈软件工程师

网络工程师

质量保证软件工程师

生产软件工程师

开发运维工程师

网页开发工程师

常见问题

Fortinet in Greater Ottawa Area软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$183,576。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Fortinet in Greater Ottawa Area软件工程师职位的年度总薪酬中位数为CA$103,890。

推荐职位

    未找到Fortinet的推荐职位

相关公司

  • Check Point Software
  • Citrix
  • McAfee
  • Zscaler
  • Ciena
  • 查看所有公司 ➜

其他资源