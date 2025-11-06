Fortinet in Greater Ottawa Area的软件工程师薪酬范围从P1级别的每yearCA$96.8K到P3级别的每yearCA$184K。 year薪酬 in Greater Ottawa Area包的中位数总计为CA$108K。 查看Fortinet总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/6/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
P1
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Fortinet，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)