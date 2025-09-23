Ποιος είναι ο υψηλότερος μισθός 软件工程经理 στην Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand;
Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για 软件工程经理 στην Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NZ$214,852. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Πόσο πληρώνονται οι εργαζόμενοι 软件工程经理 της Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand;
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fisher & Paykel Healthcare για τον ρόλο 软件工程经理 in New Zealand είναι NZ$153,730.