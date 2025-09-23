Hvad er den højeste 项目经理 løn hos Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand?
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en 项目经理 hos Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand ligger på en årlig samlet kompensation på NZ$162,544. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Hvor meget får Fisher & Paykel Healthcare 项目经理 medarbejdere i løn in New Zealand?
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Fisher & Paykel Healthcare for 项目经理 rollen in New Zealand er NZ$114,332.