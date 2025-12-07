在Fireblocks，股票/股权授予采用4年归属时间表：

25 % 归属于 1st - 年 ( 25.00 % 年度 )

25 % 归属于 2nd - 年 ( 2.08 % 每月 )

25 % 归属于 3rd - 年 ( 2.08 % 每月 )