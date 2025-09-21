公司目录
F5 Networks
F5 Networks 软件工程师 薪资

F5 Networks in United States的软件工程师薪酬范围从Software Engineer 1级别的每year$131K到Architect级别的每year$354K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$178K。 查看F5 Networks总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/21/2025

等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer 1
(入门级)
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
最新薪资提交
实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在F5 Networks，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在F5 Networks，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 3rd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 4th- (25.00% 年度)



包含职位

提交新职位

后端软件工程师

全栈软件工程师

网络工程师

质量保证（QA）软件工程师

常见问题

F5 Networks in United States软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$354,400。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
F5 Networks in United States软件工程师职位的年度总薪酬中位数为$163,000。

