F5 Networks
  • 薪资
  • 招聘专员

  • 所有招聘专员薪资

F5 Networks 招聘专员 薪资

F5 Networks in United States的招聘专员薪酬包中位数为每year$153K。 查看F5 Networks总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/21/2025

薪酬中位数
company icon
F5 Networks
Technical Recruiter
Chicago, IL
年薪总额
$153K
级别
Technical Recruiter
基本工资
$130K
Stock (/yr)
$10K
奖金
$13K
在职年限
1 年
工作经验
10 年
职业等级是什么 F5 Networks?

$160K

最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在F5 Networks，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在F5 Networks，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 3rd- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 4th- (25.00% 年度)



常见问题

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un 招聘专员 en F5 Networks in United States está en una compensación total anual de $159,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en F5 Networks para el puesto de 招聘专员 in United States es $153,000.

