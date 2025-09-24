Ernst and Young in United States的软件工程师薪酬范围从Software Engineer级别的每year$104K到Staff Software Engineer 2级别的每year$125K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$119K。 查看Ernst and Young总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/24/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer
$104K
$99.1K
$4.3K
$294
Senior Software Engineer
$125K
$124K
$0
$1.5K
Staff Software Engineer 1
$123K
$119K
$0
$3.5K
Staff Software Engineer 2
$125K
$124K
$0
$1.2K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Ernst and Young，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)