Ernst and Young in United States的业务分析师薪酬范围从Business Analyst级别的每year$71.7K到Principal Business Analyst级别的每year$194K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$120K。 查看Ernst and Young总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/24/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Business Analyst
$71.7K
$71.7K
$0
$0
Senior Business Analyst
$128K
$123K
$0
$4.6K
Staff Business Analyst 1
$96.8K
$94.5K
$0
$2.3K
Staff Business Analyst 2
$83K
$75.5K
$0
$7.5K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Ernst and Young，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)