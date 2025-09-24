Endava in Romania的软件工程师薪酬范围从Software Engineer级别的每yearRON 91.1K到Principal Software Engineer级别的每yearRON 356K。 year薪酬 in Romania包的中位数总计为RON 114K。 查看Endava总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/24/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
未找到薪资数据
