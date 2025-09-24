Elsevier in United States的软件工程师薪酬范围从Software Engineer 1级别的每year$89.6K到Lead Software Engineer级别的每year$148K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$110K。 查看Elsevier总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/24/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
