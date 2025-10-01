¿Cuál es el salario más alto de 软件工程师 en Elevate K-12 in Greater Bengaluru?
El paquete salarial más alto reportado para un 软件工程师 en Elevate K-12 in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹5,654,119. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
¿Cuánto les pagan a los empleados de 软件工程师 en Elevate K-12 in Greater Bengaluru?
La compensación total anual promedio reportada en Elevate K-12 para el puesto de 软件工程师 in Greater Bengaluru es ₹3,732,768.