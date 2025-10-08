Dropbox in San Francisco Bay Area的全栈软件工程师薪酬范围从IC1级别的每year$175K到IC5级别的每year$626K。 year薪酬 in San Francisco Bay Area包的中位数总计为$374K。 查看Dropbox总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/8/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
IC1
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Dropbox，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)