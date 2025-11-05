Dotdash Meredith in Canada的软件工程师薪酬范围从Software Engineer 1级别的每yearCA$48.3K到Software Engineer 2级别的每yearCA$113K。 year薪酬 in Canada包的中位数总计为CA$84.5K。 查看Dotdash Meredith总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
