Deutsche Telekom in Hungary的软件工程师薪酬范围从Software Engineer级别的每yearHUF 12.91M到Senior Software Engineer级别的每yearHUF 19.6M。 year薪酬 in Hungary包的中位数总计为HUF 12.41M。 查看Deutsche Telekom总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
