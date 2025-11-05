公司目录
Deutsche Telekom
在这里工作？
  • 薪资
  • 软件工程师

  • 所有软件工程师薪资

  • Hungary

Deutsche Telekom 软件工程师 薪资 在Hungary

Deutsche Telekom in Hungary的软件工程师薪酬范围从Software Engineer级别的每yearHUF 12.91M到Senior Software Engineer级别的每yearHUF 19.6M。 year薪酬 in Hungary包的中位数总计为HUF 12.41M。 查看Deutsche Telekom总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Junior Software Engineer
(入门级)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
实习薪资

职业等级是什么 Deutsche Telekom?

包含职位

后端软件工程师

常见问题

Deutsche Telekom in Hungary软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬HUF 22,534,265。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Deutsche Telekom in Hungary软件工程师职位的年度总薪酬中位数为HUF 12,796,125。

