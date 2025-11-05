Deutsche Telekom in Germany的软件工程师薪酬范围从Junior Software Engineer级别的每year€41.1K到Principal Software Engineer级别的每year€131K。 year薪酬 in Germany包的中位数总计为€66.5K。 查看Deutsche Telekom总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
