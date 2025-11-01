Databricks in United States的产品经理薪酬范围从L3级别的每year$212K到L7级别的每year$852K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$382K。 查看Databricks总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L3
$212K
$133K
$63.3K
$14.9K
L4
$221K
$190K
$20K
$10.5K
L5
$367K
$198K
$156K
$13.4K
L6
$638K
$220K
$384K
$34K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Databricks，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)