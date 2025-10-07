D2L in Canada的全栈软件工程师薪酬范围从L1级别的每yearCA$71.7K到L4级别的每yearCA$143K。 year薪酬 in Canada包的中位数总计为CA$97.8K。 查看D2L总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/7/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
