CVS Health in United States的机器学习工程师薪酬范围从L2级别的每year$138K到L3级别的每year$192K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$138K。 查看CVS Health总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/8/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
$192K
$168K
$0
$24K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
