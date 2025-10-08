CVS Health in New York City Area的全栈软件工程师薪酬范围从L1级别的每year$122K到L3级别的每year$138K。 year薪酬 in New York City Area包的中位数总计为$140K。 查看CVS Health总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/8/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
