CVS Health in United States的用户体验设计师薪酬范围从Product Designer级别的每year$120K到Senior Product Designer II级别的每year$140K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$145K。 查看CVS Health总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/8/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
