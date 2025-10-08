CVS Health in Greater Chicago Area的Health Informatics薪酬范围从Data Scientist级别的每year$127K到Senior Data Scientist I级别的每year$153K。 year薪酬 in Greater Chicago Area包的中位数总计为$138K。 查看CVS Health总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/8/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
