Cvent in India的全栈软件工程师薪酬范围从Software Engineer II级别的每year₹1.97M到Senior Software Engineer级别的每year₹3.28M。 year薪酬 in India包的中位数总计为₹2.83M。 查看Cvent总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/7/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
