Cvent in United States的全栈软件工程师薪酬范围从Software Engineer I级别的每year$105K到Lead Software Engineer级别的每year$163K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$114K。 查看Cvent总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/7/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
