公司目录
Convr
在这里工作？ 认领您的公司
热门洞察
  • 分享一些关于Convr的独特见解，可能对他人有所帮助（例如：面试技巧、团队选择、独特文化等）。
    • 关于

    Convr is the leading Artificial Intelligence (AI) company that is digitally transforming commercial P&C underwriting. Convr’s d3 Underwriting™ solution uses data discovery and decision science to empower commercial carriers to achieve underwriting and operational excellence through digitizes submission paperwork, such as ACORD applications and loss runs reducing manual data entry, provides insights on risks from thousands of data sources, uses machine learning to respond to underwriting questions saving significant underwriter time while improving accuracy and enables risk selection and prioritization providing a better underwriting experience and proven ROI.

    http://www.convr.com
    官网
    2016
    成立年份
    60
    员工人数
    $10M-$50M
    预估营收
    总部

    在您的收件箱中获取已验证薪资

    订阅已验证的 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

    本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

    推荐职位

      未找到Convr的推荐职位

    相关公司

    • PayPal
    • Google
    • LinkedIn
    • Snap
    • Pinterest
    • 查看所有公司 ➜

    其他资源