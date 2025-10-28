公司目录
Continental
Continental 软件工程师 薪资

Continental in Hungary的软件工程师薪酬范围从Software Engineer级别的每yearHUF 15.17M到Senior Software Engineer级别的每yearHUF 19.75M。 year薪酬 in Hungary包的中位数总计为HUF 16.75M。 查看Continental总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/28/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Software Engineer
(入门级)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
实习薪资

职业等级是什么 Continental?

包含职位

机器学习工程师

常见问题

Continental in Hungary软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬HUF 23,500,421。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Continental in Hungary软件工程师职位的年度总薪酬中位数为HUF 16,750,059。

