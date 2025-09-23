Comcast in United States的软件工程经理薪酬范围从L4级别的每year$187K到L8级别的每year$346K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$224K。 查看Comcast总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/23/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L4
$187K
$151K
$23.1K
$13K
L5
$215K
$162K
$32.7K
$20.7K
L6
$255K
$182K
$43.1K
$30K
L7
$302K
$201K
$61.1K
$39.9K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
年 1
15%
年 2
15%
年 3
15%
年 4
40%
年 5
在Comcast，RSU + Options采用5年归属时间表：
15% 归属于 1st-年 (15.00% 年度)
15% 归属于 2nd-年 (15.00% 年度)
15% 归属于 3rd-年 (15.00% 年度)
15% 归属于 4th-年 (15.00% 年度)
40% 归属于 5th-年 (40.00% 年度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Comcast，RSU + Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)