Comcast in United States的软件工程师薪酬范围从I级别的每year$91.2K到Fellow级别的每year$528K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$172K。 查看Comcast总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/23/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Engineer 1
$91.2K
$87.1K
$3K
$1.1K
Engineer 2
$120K
$108K
$7.4K
$3.8K
Engineer 3
$154K
$126K
$15.6K
$12K
Senior Engineer
$177K
$149K
$21.5K
$7K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
15%
年 1
15%
年 2
15%
年 3
15%
年 4
40%
年 5
在Comcast，RSU + Options采用5年归属时间表：
15% 归属于 1st-年 (15.00% 年度)
15% 归属于 2nd-年 (15.00% 年度)
15% 归属于 3rd-年 (15.00% 年度)
15% 归属于 4th-年 (15.00% 年度)
40% 归属于 5th-年 (40.00% 年度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Comcast，RSU + Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)