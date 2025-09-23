Comcast in United States的产品经理薪酬范围从L3级别的每year$138K到L8级别的每year$436K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$195K。 查看Comcast总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/23/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L3
$138K
$120K
$10K
$8K
L4
$168K
$140K
$15.7K
$12.5K
L5
$207K
$167K
$15.2K
$25K
L6
$290K
$195K
$46.7K
$48.5K
15%
年 1
15%
年 2
15%
年 3
15%
年 4
40%
年 5
在Comcast，RSU + Options采用5年归属时间表：
15% 归属于 1st-年 (15.00% 年度)
15% 归属于 2nd-年 (15.00% 年度)
15% 归属于 3rd-年 (15.00% 年度)
15% 归属于 4th-年 (15.00% 年度)
40% 归属于 5th-年 (40.00% 年度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Comcast，RSU + Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)