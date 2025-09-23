Comcast in United States的数据科学家薪酬范围从Data Scientist 2级别的每year$127K到Senior Data Scientist级别的每year$156K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$143K。 查看Comcast总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/23/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 2
$127K
$117K
$3.3K
$6.7K
Data Scientist 3
$126K
$111K
$12.1K
$3.3K
Senior Data Scientist
$156K
$125K
$20.5K
$10K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
年 1
15%
年 2
15%
年 3
15%
年 4
40%
年 5
在Comcast，RSU + Options采用5年归属时间表：
15% 归属于 1st-年 (15.00% 年度)
15% 归属于 2nd-年 (15.00% 年度)
15% 归属于 3rd-年 (15.00% 年度)
15% 归属于 4th-年 (15.00% 年度)
40% 归属于 5th-年 (40.00% 年度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Comcast，RSU + Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)