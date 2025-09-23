公司目录
Comcast
  • 薪资
  • 数据科学家

  • 所有数据科学家薪资

Comcast 数据科学家 薪资

Comcast in United States的数据科学家薪酬范围从Data Scientist 2级别的每year$127K到Senior Data Scientist级别的每year$156K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$143K。 查看Comcast总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/23/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 2
$127K
$117K
$3.3K
$6.7K
Data Scientist 3
$126K
$111K
$12.1K
$3.3K
Senior Data Scientist
$156K
$125K
$20.5K
$10K
$160K

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
归属时间表

15%

1

15%

2

15%

3

15%

4

40%

5

股票类型
RSU + Options

在Comcast，RSU + Options采用5年归属时间表：

  • 15% 归属于 1st- (15.00% 年度)

  • 15% 归属于 2nd- (15.00% 年度)

  • 15% 归属于 3rd- (15.00% 年度)

  • 15% 归属于 4th- (15.00% 年度)

  • 40% 归属于 5th- (40.00% 年度)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU + Options

在Comcast，RSU + Options采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



常见问题

The highest paying salary package reported for a 数据科学家 at Comcast in United States sits at a yearly total compensation of $179,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the 数据科学家 role in United States is $124,400.

