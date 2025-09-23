公司目录
Comcast
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 会计师

  • 所有会计师薪资

Comcast 会计师 薪资

Comcast in United States的会计师平均总薪酬范围从每year$74.7K到$106K。 查看Comcast总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/23/2025

平均总薪酬

$84.6K - $96.3K
United States
常见范围
可能范围
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
常见范围
可能范围

我们只需要 2 更多 会计师 份提交 Comcast 即可解锁！

邀请您的朋友和社区成员匿名提交薪资信息，不到60秒即可完成。更多数据意味着为您和我们社区的求职者提供更好的洞察！

💰 查看全部 薪资

💪 贡献数据 您的薪资

$160K

获得应有薪酬，不被忽悠

我们已协商数千份工作邀请，通常实现3万美元以上（有时超过30万美元）的薪酬提升。获得薪酬谈判服务 或您的 简历评估 由真正的专家——每天从事此工作的招聘专员提供服务。


归属时间表

15%

1

15%

2

15%

3

15%

4

40%

5

股票类型
RSU + Options

在Comcast，RSU + Options采用5年归属时间表：

  • 15% 归属于 1st- (15.00% 年度)

  • 15% 归属于 2nd- (15.00% 年度)

  • 15% 归属于 3rd- (15.00% 年度)

  • 15% 归属于 4th- (15.00% 年度)

  • 40% 归属于 5th- (40.00% 年度)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU + Options

在Comcast，RSU + Options采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 会计师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

包含职位

提交新职位

技术会计

常见问题

Comcast in United States会计师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$106,200。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Comcast in United States会计师职位的年度总薪酬中位数为$74,700。

推荐职位

    未找到Comcast的推荐职位

相关公司

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • 查看所有公司 ➜

其他资源