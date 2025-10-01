公司目录
  • 薪资
  • 软件工程师

  • 所有软件工程师薪资

  • New York City Area

CLEAR 软件工程师 薪资 在New York City Area

CLEAR in New York City Area的软件工程师薪酬范围从Software Engineer II级别的每year$217K到Staff Software Engineer级别的每year$353K。 year薪酬 in New York City Area包的中位数总计为$223K。 查看CLEAR总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/1/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer I
(入门级)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
$160K

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
实习薪资

归属时间表

20%

1

30%

2

50%

3

股票类型
RSU

在CLEAR，RSUs采用3年归属时间表：

  • 20% 归属于 1st- (20.00% 年度)

  • 30% 归属于 2nd- (30.00% 年度)

  • 50% 归属于 3rd- (50.00% 年度)



后端软件工程师

常见问题

CLEAR in New York City Area软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$352,750。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
CLEAR in New York City Area软件工程师职位的年度总薪酬中位数为$215,000。

