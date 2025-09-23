公司目录
Cityblock Health
Cityblock Health 产品经理 薪资

Cityblock Health in United States的产品经理薪酬包中位数为每year$173K。 查看Cityblock Health总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/23/2025

薪酬中位数
company icon
Cityblock Health
Product Manager
New York, NY
年薪总额
$173K
级别
L2
基本工资
$153K
Stock (/yr)
$20K
奖金
$0
在职年限
2-4 年
工作经验
5-10 年
职业等级是什么 Cityblock Health?

$160K

最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
常见问题

Cityblock Health in United States产品经理职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$193,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Cityblock Health in United States产品经理职位的年度总薪酬中位数为$173,000。

