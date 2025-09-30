Citadel in Singapore的软件工程师薪酬L2级别为每yearSGD 238K。 year薪酬 in Singapore包的中位数总计为SGD 224K。 查看Citadel总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/30/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L1
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
